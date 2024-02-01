Новый фельдшер работает в ФАПе в Дедовичском районе

18:52, 01 февраля 2024, ПАИ

Новый фельдшер Светлана Михайлова почти три месяца работает в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) в деревне Красные Горки Дедовичского района, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Отмечается, что в этой деревне совсем недавно по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области», разработанной по поручению президента России Владимира Путина, построили новый ФАП с целью обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи местным жителям.

Чуть позже из города в сельскую местность приехала Светлана Михайлова, устроилась на работу в новый ФАП и стала участницей федеральной программы «Земский фельдшер».

В комитете подчёркивают, что в деревне Красные Горки более двух лет не было своего фельдшера, в определённые дни сюда приезжала медработник из другого населённого пункта Дедовичского района.

Светлана Михайлова обеспечивает медицинской помощью местных жителей из 18 ближайших деревень. На вызов она ездит на собственной автомобиле хорошей проходимости.