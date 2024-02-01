День пожарной безопасности провели в штабе общественной поддержки в Пскове

20:10, 01 февраля 2024, ПАИ

День пожарной безопасности провели в штабе общественной поддержки в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе штаба.



Фото: штаб общественной поддержки Псковской области



Фото: штаб общественной поддержки Псковской области



Фото: штаб общественной поддержки Псковской области



Фото: штаб общественной поддержки Псковской области



Фото: штаб общественной поддержки Псковской области



Фото: штаб общественной поддержки Псковской области



Фото: штаб общественной поддержки Псковской области













Организатором мероприятия выступила «Единая Россия».

На встречу пришли учащиеся лицея № 29, студенты факультета пожарной безопасности Псковского агротехнического колледжа, воспитанники центра «Патриот», активисты и сторонники партии, а также жители Пскова. Сотрудники МЧС России представили им пожарное оборудование и специализированную технику, напомнили о мерах противопожарной безопасности и приёмах спасения.

Про оборудование и технику, которые использовались пожарными раньше, рассказал один из старейших действующих пожарных Пскова Андрей Белов. Он продемонстрировал образец брезентовой боевой одежды 1959 года, рассказал о первых газоспасательных устройствах и пожарных машинах, в которых управление всеми системами производилось вручную. Он подчеркнул, что за 30 лет оборудование сильно изменилось, многие системы теперь оснащены компьютерами, однако без человека даже они ничего не значат.

Гостям также рассказали о новейших образцах оборудования, продемонстрировали системы борьбы с дымом, современные устройства для защиты органов дыхания, огнеупорные костюмы.

В конце встречи гостям напомнили, что при возгорании в первую очередь нужно позвонить в пожарную охрану.