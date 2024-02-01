Псковская инфекционная больница запустила круглосуточную горячую линию

23:31, 01 февраля 2024, ПАИ

Псковская областная инфекционная клиническая больница запустила круглосуточную горячую линию, сообщила главврач больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в своём Telegram-канале.

Горячая линия работает по номеру телефона 8-951-759-46-11.

Команда врачей во главе с Анастасией Повторейко готова предоставить пациентам и их родственникам необходимую поддержку и помощь в любое время. Граждане могут позвонить на горячую линию, если у них появились вопросы, требующие немедленного ответа, или возникла экстренная ситуация, связанная с нахождением пациента в стационаре Пскова и Великих Лук.

Отмечается, что учреждение также разрабатывает горячую линию в Telegram с использованием специальных ботов. В рамках данной системы сообщения будут автоматически направляться ответственным сотрудникам, в том числе напрямую главному врачу.