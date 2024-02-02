В Плюссе отключили воду из-за аварии на водозаборе
В Плюссе отключили воду из-за аварии на водозаборе, пишет газета «Плюсский край».
Аварийные службы уже приступили к ремонтным работам, после проведения которых водоснабжение посёлка будет восстановлено.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 15:00.
Администрация Плюсского района приносит извинения за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к ситуации.
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