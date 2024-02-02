В Плюссе отключили воду из-за аварии на водозаборе

10:48, 02 февраля 2024, ПАИ

В Плюссе отключили воду из-за аварии на водозаборе, пишет газета «Плюсский край».

Аварийные службы уже приступили к ремонтным работам, после проведения которых водоснабжение посёлка будет восстановлено.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 15:00.

Администрация Плюсского района приносит извинения за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к ситуации.