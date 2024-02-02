Число волонтёров проекта ФКГС выросло в четыре раза в Псковской области

11:38, 02 февраля 2024, ПАИ

Количество волонтёров федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» выросло в Псковской области в четыре раза – до 240 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Набор в волонтёры продолжается, им может стать любой, кто достиг возраста 14 лет. Подать заявку на сопровождение проекта ФКГС в регионе можно на платформе «Добро.РФ». Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтёрские штабы.

Напомним, что проект ФКГС направлен на создание комфортных условий жизни в городах и посёлках. Волонтёры будут помогать жителям узнавать о проекте, разъяснять детали благоустройства и технические аспекты голосования. Голосование за объекты пройдёт в марте и апреле.

Отметим, что в 2023 году в рамках проекта ФКГС благоустроили 41 территорию. В 2024 году в порядок приведут 37 пространств.