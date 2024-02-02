Команды по джиу-джитсу со всей России соберутся в Пскове

11:40, 02 февраля 2024, ПАИ

Трёхдневный сбор команд Dragon’s den Russia и клубная аттестация пройдут в Пскове в спорткомплексе «Спарта» с 16 по 18 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко.

В сборах поучаствуют спортсмены из Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей, Калининграда и Рязани. Также Псков посетят специальные гости – тренер сборной России по джиу-джитсу Михаил Лёвин, а также тренер из Европы.

В рамках сборов пройдут семинары для детей и взрослых, открытый ковёр и аттестация.

Для участия необходимо осуществить предварительную запись до 14 февраля.

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