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Спорт

Команды по джиу-джитсу со всей России соберутся в Пскове

Трёхдневный сбор команд Dragon’s den Russia и клубная аттестация пройдут в Пскове в спорткомплексе «Спарта» с 16 по 18 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко.

Сбор команд по джиу-джитсу со всей России пройдёт в Пскове. Фото: Dragon’s den Pskov

В сборах поучаствуют спортсмены из Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей, Калининграда и Рязани. Также Псков посетят специальные гости – тренер сборной России по джиу-джитсу Михаил Лёвин, а также тренер из Европы.

В рамках сборов пройдут семинары для детей и взрослых, открытый ковёр и аттестация.

Для участия необходимо осуществить предварительную запись до 14 февраля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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