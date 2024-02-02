Александр Голышев: В стране значительно усилились тенденции сплочения и единства

11:39, 02 февраля 2024, ПАИ

В стране значительно усилились тенденции сплочения и единства, уверен российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Голосованием люди будут выражать свою позицию относительно существующего курса. На участки придут даже те, кто никогда не ходил, но сегодня имеет выраженную позицию согласия, - подчеркнул Александр Голышев. - Принимая участие в выборах, россияне голосуют за победу в СВО, национальные интересы и престиж России, торжество духовно-нравственных традиционных ценностей».

По его мнению, избирательная кампания 2024 года станет «важнейшим фактором дальнейшего сплочения народа, прологом величия и торжества России в новом многополярном мире».