67-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
67-летнего Виктора Ларионова разыскивают в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Его местонахождение неизвестно с 31 декабря 2023 года.
Разыскиваемый ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами.
Был одет в чёрные куртку, джинсы, ботинки и шапку. С собой был чёрный рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Ларионова, просят обратиться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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