67-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

12:28, 02 февраля 2024, ПАИ

67-летнего Виктора Ларионова разыскивают в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Его местонахождение неизвестно с 31 декабря 2023 года.

Разыскиваемый ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами.

Был одет в чёрные куртку, джинсы, ботинки и шапку. С собой был чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Ларионова, просят обратиться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.