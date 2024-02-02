Псковских школьников приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде по экологии

12:39, 02 февраля 2024, ПАИ

Школьников из Псковской области приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по окружающему миру и экологии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада будет проходить для учеников 1-9 классов с 6 февраля по 4 марта 2024 года. Её проводят в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие направлено на формирование ответственного отношения к использованию природных ресурсов.

Игровые задания воспроизводят реальные ситуации, что помогает усвоить информацию, а также позволяет проверить уровень знаний по биологии и запомнить правила безопасного поведения дома и на природе.

Для участия достаточно иметь устройство с выходом в интернет.

Сайт олимпиады – ecomir.uchi.ru.