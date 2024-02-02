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Культура

Псковичей приглашают принять участие в акции «Герои нашего времени»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает принять участие в региональной акции «Герои нашего времени» в поддержку специальной военной операции. Акция проводится в муниципальных библиотеках области с 1 февраля по 1 марта 2024 года совместно с региональным филиалом государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Псковичей приглашают принять участие в акции «Герои нашего времени». Фото предоставлено организаторами мероприятия

«В рамках акции в библиотеках региона пройдут выставки рисунков всероссийского конкурса «Нарисуй защитника Отечества», инициированного государственным фондом «Защитники Отечества», и тематические мероприятия с участием семей военнослужащих», – отметили в пресс-службе.

Заявки на участие во всероссийском конкурсе рисунков «Нарисуй защитника Отечества» принимаются до 7 февраля в региональном филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Рисунки победителей будут представлены в Музее Победы в Москве.

Положение о мероприятии можно посмотреть по ссылке.

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