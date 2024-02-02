Семейный психолог станет гостьей эфира на радиостанции «Серебряный дождь»
Семейный психолог Румия Калинина станет гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Эфир начнётся в 14:00.
Темы для обсуждения: Год семьи с точки зрения семейного психолога; топ-5 претензий супругов друг к другу; нужно ли прощать измену; как избавиться от синдрома опустевшего гнезда; главный секрет: как прожить вместе 50 лет.
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02 февраля 2024
Эксперт: Если есть желание что-то поменять, это уже достаточный повод для обращения к психологу