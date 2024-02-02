Великолучанина заключат под стражу за два преступления

14:13, 02 февраля 2024, ПАИ

22-летнего великолучанина заключат под стражу за совершение двух преступлений, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Местного жителя обвиняли в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ, то есть тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в помещение.

Молодому человеку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 25 суток.