Великолучанина заключат под стражу за два преступления
22-летнего великолучанина заключат под стражу за совершение двух преступлений, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Местного жителя обвиняли в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ, то есть тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в помещение.
Молодому человеку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 25 суток.
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