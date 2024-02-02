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Девочки ФК «Псков» выиграли первенство СЗФО по футболу

Девочки футбольного клуба «Псков» выиграли первенство Северо-Западного федерального округа по футболу, передаёт корреспондент ПАИ.

Девочки ФК «Псков» выиграли первенство СЗФО по футболу. Фото здесь и далее: ОФФ «Северо-Запад»

В последней встрече турнира псковички обыграли спортшколу «Ленинградец» со счётом 5:1, что позволило им набрать девять очков.

У трёх команд сложилось равенство очков, но по разнице голов, которые были забиты и пропущены в личных играх, псковички стали чемпионами турнира.

Итоговая таблица турнира

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