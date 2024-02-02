Девочки ФК «Псков» выиграли первенство СЗФО по футболу
Девочки футбольного клуба «Псков» выиграли первенство Северо-Западного федерального округа по футболу, передаёт корреспондент ПАИ.
В последней встрече турнира псковички обыграли спортшколу «Ленинградец» со счётом 5:1, что позволило им набрать девять очков.
У трёх команд сложилось равенство очков, но по разнице голов, которые были забиты и пропущены в личных играх, псковички стали чемпионами турнира.
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