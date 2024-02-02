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Общество

Более 600 соотечественников переехали в Псковскую область из-за границы

В Псковскую область в прошлом году в рамках специализированной госпрограммы переселились больше 600 соотечественников из 10 стран. Больше всего граждан приехали из Латвии и Армении, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Большая часть переселенцев – 372 человека – трудоспособного возраста. Среднее профессиональное или высшее образование имеют почти 70% граждан. В числе профессий – учителя, врачи, медицинские сестры, инженеры, строители, индивидуальные предприниматели и другие специалисты из разных сфер деятельности.

Для участников госпрограммы и членов их семей по линии правительства Псковской области предусмотрены гарантии и компенсации. В их числе компенсация до 85% стоимости найма (аренды) жилья в течение полугода, компенсация затрат на прохождение медицинского освидетельствования для получения разрешения на временное проживание.

Возможны компенсация затрат на оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, компенсация затрат на обучение новым специальностям по направлению областного центра занятости населения, востребованным на территории региона, компенсация стоимости расходов по прохождению аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов.

Предусмотрена и материальная помощь на участника госпрограммы и на всех членов его семьи, указанных в свидетельстве.

Всего с 2010 года по госпрограмме в Псковскую область прибыло почти 11,7 тысячи соотечественников.

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