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Общество

Итоги работы УФСИН обсудили в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы УФСИН России по Псковской области и планам на этот год, состоялась в медиацентре ПАИ.

Сколько в Псковской области исправительных учреждений, какого вида и какое количество осуждённых отбывает в них наказание, часто ли используются принудительные работы, какая продукция производится осуждёнными, где она реализуется, какая сумма тратится в день на одного осуждённого, какова в системе ситуация с кадрами?

Об этом и многом другом рассказал начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов.

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