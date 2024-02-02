Итоги работы УФСИН обсудили в медиацентре ПАИ

14:36, 02 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы УФСИН России по Псковской области и планам на этот год, состоялась в медиацентре ПАИ.

Сколько в Псковской области исправительных учреждений, какого вида и какое количество осуждённых отбывает в них наказание, часто ли используются принудительные работы, какая продукция производится осуждёнными, где она реализуется, какая сумма тратится в день на одного осуждённого, какова в системе ситуация с кадрами?

Об этом и многом другом рассказал начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов.