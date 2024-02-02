Эксперт: Если есть желание что-то поменять, это уже достаточный повод для обращения к психологу

15:31, 02 февраля 2024, ПАИ

Если появилось желание что-то изменить в своей жизни, это уже достаточный повод для обращения к психологу, подчеркнула семейный психолог Румия Калинина в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Самая частая причина для обращений пар к психологу – постоянные ссоры, непонимание друг друга и ощущение, что «чего-то не хватает». Вообще, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была другой, вы хотите каких-то изменений, то это уже повод для обращения к психологу», – подчеркнула Румия Калинина.

По словам специалиста, задача психолога – показать человеку нужное направление. «Иногда бывает достаточно одного визита, а потом уже люди сами справляются с ситуацией», – отметила Румия Калинина.