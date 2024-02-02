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Псковский психолог: У нас много разводов, потому что развестись стало просто

Количество разводов увеличивается, потому что развестись стало просто, подчеркнула семейный психолог Румия Калинина в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

У нас много разводов, потому что развестись стало просто. Фото: ПАИ

«Это не раньше, когда общество осуждало и сдерживало такие вещи. Сейчас это вполне в порядке вещей, никто не устроит товарищеский суд. Я очень чётко уловила тенденцию: это «упрощение» началось после перестройки. Да и брак сейчас не является потребностью и необходимостью: и женщина, и мужчина вполне способны прожить самостоятельно. Есть и доставка, и кулинария, и «муж на час». Другое дело, если хочется, чтобы рядом был близкий человек, с которым хорошо, безопасно и интересно», – отметила Румия Калинина.

Также, по словам психолога, нормально не начинать строить отношения после нескольких свиданий. «Это вполне нормально, что сначала вам вместе интересно, а потом скучно. Не надо думать, что любое романтическое знакомство – ваш будущий супруг или супруга», – заключила психолог.

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