Семинар для представителей туриндустрии пройдёт в Пскове

17:05, 02 февраля 2024, ПАИ

Семинар для представителей туриндустрии «Туризм – драйвер развития Псковской области» пройдёт в Пскове 8 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Организаторами мероприятия являются комитет по туризму Псковской области и центр «Мой бизнес» Псковской области.

Семинар будет проходить в конференц-зале отеля Old Estate Hotel & SPA. Руководители, управляющие и менеджеры смогут повысить уровень своих компетенций, а также получить комплексную информацию по возможным мерам поддержки бизнеса.

Планируются выступления экспертов по актуальным темам сферы туризма, а также секция «Блиц-презентации новых туробъектов и туристических услуг», в которой каждый может принять участие.

Все участники получат сертификат, подтверждающий прохождение семинара.

Участникам необходимо заполнить форму и направить на адрес: aa.fedotova@gkt.pskov.ru в срок до 5 февраля. Образец по ссылке: disk.yandex.ru/d/Jgs0b-KgsDPYQQ

Актуальная программа доступна по ссылке: disk.yandex.ru/d/JeFz8jOCIJi8XA.