Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семинар для представителей туриндустрии пройдёт в Пскове

Семинар для представителей туриндустрии «Туризм – драйвер развития Псковской области» пройдёт в Пскове 8 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Семинар для представителей туриндустрии пройдёт в Пскове. Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Организаторами мероприятия являются комитет по туризму Псковской области и центр «Мой бизнес» Псковской области.

Семинар будет проходить в конференц-зале отеля Old Estate Hotel & SPA. Руководители, управляющие и менеджеры смогут повысить уровень своих компетенций, а также получить комплексную информацию по возможным мерам поддержки бизнеса.

Планируются выступления экспертов по актуальным темам сферы туризма, а также секция «Блиц-презентации новых туробъектов и туристических услуг», в которой каждый может принять участие.

Все участники получат сертификат, подтверждающий прохождение семинара.

Участникам необходимо заполнить форму и направить на адрес: aa.fedotova@gkt.pskov.ru в срок до 5 февраля. Образец по ссылке: disk.yandex.ru/d/Jgs0b-KgsDPYQQ

Актуальная программа доступна по ссылке: disk.yandex.ru/d/JeFz8jOCIJi8XA.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2024

В псковском УФСИН рассказали, какие товары производят осуждённые в колониях
02 февраля 2024

Бульдога и таксу не пропустили через границу в Псковской области
02 февраля 2024

Псковский психолог: У нас много разводов, потому что развестись стало просто
02 февраля 2024

Число брендов от Псковской области на всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое
02 февраля 2024

О самочувствии кота из аэропорта рассказали псковичам
02 февраля 2024

19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты 
02 февраля 2024

Псковские профсоюзы подписали соглашение с Красным Крестом
02 февраля 2024

Чаще всего псковские пары жалуются психологу на отсутствие любви и заботы со стороны партнёра

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...