Восемь плиток шоколада украл из магазина ранее судимый пскович

16:22, 02 февраля 2024, ПАИ

Восемь плиток шоколада украл из магазина ранее судимый пскович, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Кража произошла 15 ноября 2023 года в магазине ООО «Агроторг». Злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал шоколад во внутренний карман куртки и пошел к кассе. Кассир заметил это и попросил оплатить стоимость товара в размере 349 рублей. Не реагируя на требования администратора магазина, мужчина покинул магазин.



В судебном заседании мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. Злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.