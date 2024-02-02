Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мемориальные доски в честь героев СВО установили в Псковском районе

Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

  • Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района
    Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района
    Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района
    Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района
    Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района
    Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района
    Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района
    Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района
    Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащих собрались родственники и близкие друзья, представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги, ученики, юнармейцы», – отметила Наталья Фёдорова.

По её словам, героев СВО в школе хорошо помнят – там они выросли и возмужали. «Сегодня коллектив школы: и педагоги, и учащиеся, вместе с родными и близкими делят горечь утраты. Выпускники Родинской школы, Андрей и Максим, проявили себя как мужественные защитники Родины, до конца выполнили свой солдатский долг», – подчеркнула глава района.

Андрей Ануфриев попал в зону СВО по мобилизации после прохождения обучения. Он добросовестно выполнял свои воинские обязанности, рассказала Наталья Фёдорова. Андрей Ануфриев погиб в бою. Он награжден орденом Мужества (посмертно).

Максим Степанов на фронт пошёл добровольцем после прохождения срочной службы в армии. Его жизнь оборвалась в бою под Кременной. Посмертно он стал кавалером ордена Мужества.

«После открытия мемориальных памятников наших воинов почтили минутой молчания. Светлая память героям. Благодаря таким людям над нами сегодня мирное небо!» – заключила Наталья Фёдорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2024

В псковском УФСИН рассказали, какие товары производят осуждённые в колониях
02 февраля 2024

Бульдога и таксу не пропустили через границу в Псковской области
02 февраля 2024

Псковский психолог: У нас много разводов, потому что развестись стало просто
02 февраля 2024

Число брендов от Псковской области на всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое
02 февраля 2024

О самочувствии кота из аэропорта рассказали псковичам
02 февраля 2024

19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты 
02 февраля 2024

Псковские профсоюзы подписали соглашение с Красным Крестом
02 февраля 2024

Чаще всего псковские пары жалуются психологу на отсутствие любви и заботы со стороны партнёра

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...