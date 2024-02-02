Мемориальные доски в честь героев СВО установили в Псковском районе

16:42, 02 февраля 2024, ПАИ

Мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»















«Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащих собрались родственники и близкие друзья, представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги, ученики, юнармейцы», – отметила Наталья Фёдорова.

По её словам, героев СВО в школе хорошо помнят – там они выросли и возмужали. «Сегодня коллектив школы: и педагоги, и учащиеся, вместе с родными и близкими делят горечь утраты. Выпускники Родинской школы, Андрей и Максим, проявили себя как мужественные защитники Родины, до конца выполнили свой солдатский долг», – подчеркнула глава района.

Андрей Ануфриев попал в зону СВО по мобилизации после прохождения обучения. Он добросовестно выполнял свои воинские обязанности, рассказала Наталья Фёдорова. Андрей Ануфриев погиб в бою. Он награжден орденом Мужества (посмертно).

Максим Степанов на фронт пошёл добровольцем после прохождения срочной службы в армии. Его жизнь оборвалась в бою под Кременной. Посмертно он стал кавалером ордена Мужества.

«После открытия мемориальных памятников наших воинов почтили минутой молчания. Светлая память героям. Благодаря таким людям над нами сегодня мирное небо!» – заключила Наталья Фёдорова.