Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год

16:57, 02 февраля 2024, ПАИ

Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти летом 2024 года в Калужской области, перенесен на 2025 год, сообщили организаторы в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала – это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях. Помимо безопасности нашим важнейшим приоритетом остается сохранение уникального музыкального и культурного формата, который представляет «Нашествие». Мы хотим, чтобы фестиваль сохранил масштаб, лайнап, наши традиционные активности, развлечения и, конечно, незабываемую атмосферу главного приключения года. Хотя это решение для нас тяжелое, мы уверены, что оно – наилучшее, в интересах всех участников фестиваля. Мы благодарим нашу публику за терпение, поддержку и понимание в этот непростой период», – написали организаторы.

Купленные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия.