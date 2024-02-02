Закрытие Года педагога и наставника состоялось в Пыталово

18:19, 02 февраля 2024, ПАИ

Закрытие Года педагога и наставника состоялось в Пыталово сегодня, 2 февраля. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

В торжественном мероприятии, которое прошло в Доме культуры, приняли участие заместитель главы администрации Пыталовского муниципального округа Полина Рубченя, начальник отдела образования администрации округа Виктория Быкова, учителя школ, педагоги дошкольного и дополнительного образования.

Провести мероприятие решили необычным образом. Участников ждали не только традиционные поздравления и концертные номера, но и конкурсы на эрудицию, смекалку и логику. Кстати, ведущими праздника также были педагоги – молодые учителя Пыталовской и Белорусской средних школ Жанна Назарова и Максим Тимофеев.

Важность вклада педагога и наставника присутствующим продемонстрировали в видеосюжете «Учителями славится Россия». Ознаменовало начало мероприятия выступление педагога и наставника детской школы искусств Анны Шавель и Полины Филипповой. Подводя итоги 2023 года в своём выступлении, заместитель главы администрации МО Полина Рубченя поблагодарила педагогов за сложную и ответственную работу. Она отметила, что в условиях информационных технологий и современного образования учителям приходится постоянно обучаться и повышать квалификацию. Полина Филиппова пожелала представителям педагогического сообщества здоровья, успехов, терпения и взаимопонимания с учениками и их родителями.

Торжественную часть мероприятия разбавили тематические конкурсы. Учителям предлагали вспомнить науки и девизы животных по подсказкам, сделать самую длинную указку с помощью газетных листов и скотча и придумать необычное её применение, отгадать верность фактов, прочитать быстро и чётко сложный текст. Предлагался и музыкальный конкурс: нужно было по набору слов противоположного значения отгадать песню. Самые активные педагоги за участие в конкурсах получали небольшие призы.

Разбавили конкурсы выступления вокального коллектива детской школы искусств, вокалисток Марьяны Горбенко, Дарины Макаровой и артистов в роли Лени, Скуки и Фомы. После конкурсной программы учителей ждал сюрприз. Ученики школ района записали видеосюжет для своих педагогов, в котором выражали им слова благодарности и говорили спасибо за их труд. На мероприятии также вспомнили о педагогических династиях района. Завершилось мероприятие выступлением группы учителей Пыталовской средней школы «Кофе», которые исполнили песню «Мы желаем счастья вам».