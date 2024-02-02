Глава Усвятского района встретился с активистами «Ольгинского десанта»

19:22, 02 февраля 2024, ПАИ

Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с активистами студенческого движения Псковского государственного университета из разных районов Псковской области, Норильска, Москвы, республики Коми. Все они – участники Ольгинского десанта, прибывшие в Усвятский район. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

«Приехав в расположение отряда «Любовь» в деревню Церковище нас встретили юные, увлеченные и обаятельные ребята и девушки. Они только что вернулись с трудового десанта, но с воодушевлением откликнулись на предложение пообщаться. Встреча была по-домашнему теплой и интересной по содержанию», – пишет газета.

Ребята рассказали о том, что идея десанта зародилась еще 55 лет назад, когда в 1969 году в Алтайском крае был организован первый выезд стройотряда. Лыжный десант, главной целью которого был охват культурной программой жителей края, стал родоначальником этого движения. Продолжатели традиций – сегодняшние студенты, отправляясь по городам и селам Псковщины, помимо проведения культурных мероприятий, мастер-классов, круглых столов в школах района, помогают пожилым людям, инвалидам, семьям участников СВО справляться с житейскими трудностями.

Студенты рассказали о первом впечатлении от посещения Усвятского района, знакомстве с его историей и людьми в стенах краеведческого музея, ребята поделились своими планами, рассказали, что их волнует сегодня, чем живет студенчество. А также поблагодарили организаторов в районе за доброжелательную атмосферу и внимание, за гостеприимство и заинтересованность.

«Ольгинский десант» – региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант». Отряды выезжают в отдаленные населённые пункты Псковской области, чтобы оказать помощь местным жителям.