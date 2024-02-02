Псковичи примут участие в международных соревнованиях по лёгкой атлетике

19:39, 02 февраля 2024, ПАИ

Псковичи примут участие в международных соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская зима», которые пройдут 3 февраля в Москве. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В рамках стартов пройдут соревнования по бегу с барьерами, прыжкам с шестом, бегу на 60, 400 и 1 500 метров, тройным прыжкам и прыжкам в высоту.

В соревнованиях по прыжкам высоту выступит псковичка Наталья Спиридонова, которой будут противостоять четыре спортсменки из Ленинградской и Кемеровской областей, Москвы и Кабардино-Балкарии, в том числе олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.

Также в забегах на 60 метров с барьерами выступят псковичи Константин и Филипп Шабановы. Они будут участвовать в двух разных полуфинальных забегах, из которых в финал выйдут первые и вторые места, а также четыре участника, которые показали лучшее время.

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