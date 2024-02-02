Вера Емельянова доложила Михаилу Ведерникову о мероприятиях в честь 100-летия Александра Матросова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с первым вице-губернатором Верой Емельяновой, чтобы обсудить подготовку региона к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, сегодня, 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
5 февраля проведут памятное мероприятие в Великих Луках на могиле бойца Красной армии Александра Матросова. Помимо этого, в краеведческом музее южной столицы региона пройдёт церемония спецгашения памятной почтовой марки, откроется выставка «Символ мужества».
Запланировано также проведение единого классного часа «Легендарный рядовой» в образовательных учреждениях, где школьников познакомят с историей подвига красноармейца.
Вера Емельянова подчеркнула, что всего будет проведено 40 мероприятий, среди которых встречи, выставки, литературные вечера, тематические «Вахты Памяти» и спортивные турниры по борьбе, спортивному ориентированию, боксу.
Кроме того, военно-спортивная игра «Юнармия-2024» на днях прошла в Великих Луках, собрав более 50 команд со всей Псковской области. На весну запланирован региональный этап военно-спортивной игры «Зарница». Губернатор предложил присвоить соревнованиям имя Героя Советского Союза Александра Матросова.
В ходе совещания было уделено внимание и приведению в порядок памятных мест. Так, например, в рамках проведения 100-летнего юбилея красноармейца пройдут ремонтно-восстановительные работы на могиле Александра Матросова в Великих Луках. На эти цели в областном бюджете по поручению Михаила Ведерникова заложено более трёх миллионов рублей, столько же запланировано в городском бюджете. После проведения конкурсных процедур начнутся необходимые работы, как только позволит погода. Участники встречи также обсудили возможности привлечения федерального финансирования для ремонта краеведческого музея Великих Лук и благоустройства прилегающей к нему территории.
Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, попал в действующую армию – в 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Подразделение находилось в резерве, но позже его направили на Псковскую землю.
В конце февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района Псковской области. Подразделение попало под сильный вражеский огонь: три пулемёта находились на укреплённых позициях – в дзотах. Два удалось подавить, но третий продолжал огонь, не давая советским войскам продвинуться вперёд.
В сторону дзота Александр Матросов пополз вместе с рядовым Петром Огурцовым, но подобрался к укреплению один: сослуживца тяжело ранили. Сначала он бросил две гранаты, на время пулемёт замолчал. Как только бойцы поднялись в атаку, снова раздались пулемётные очереди. Тогда юноша поднялся и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника.
Александр Матросов ценою своей жизни помог сослуживцам выполнить боевую задачу, став Героем Советского Союза.
Новый состав Псковского молодёжного парламента собрался на первую установочную встречу
Вера Емельянова доложила Михаилу Ведерникову о мероприятиях в честь 100-летия Александра Матросова
Глава Пыталовского муниципального округа: В поле зрения губернатора всегда находятся самые острые проблемы
Сотрудники Псковского облсовпрофа присоединились к акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!»