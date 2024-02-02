Вера Емельянова доложила Михаилу Ведерникову о мероприятиях в честь 100-летия Александра Матросова

19:53, 02 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с первым вице-губернатором Верой Емельяновой, чтобы обсудить подготовку региона к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, сегодня, 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

5 февраля проведут памятное мероприятие в Великих Луках на могиле бойца Красной армии Александра Матросова. Помимо этого, в краеведческом музее южной столицы региона пройдёт церемония спецгашения памятной почтовой марки, откроется выставка «Символ мужества».

Запланировано также проведение единого классного часа «Легендарный рядовой» в образовательных учреждениях, где школьников познакомят с историей подвига красноармейца.

Вера Емельянова подчеркнула, что всего будет проведено 40 мероприятий, среди которых встречи, выставки, литературные вечера, тематические «Вахты Памяти» и спортивные турниры по борьбе, спортивному ориентированию, боксу.

Кроме того, военно-спортивная игра «Юнармия-2024» на днях прошла в Великих Луках, собрав более 50 команд со всей Псковской области. На весну запланирован региональный этап военно-спортивной игры «Зарница». Губернатор предложил присвоить соревнованиям имя Героя Советского Союза Александра Матросова.

В ходе совещания было уделено внимание и приведению в порядок памятных мест. Так, например, в рамках проведения 100-летнего юбилея красноармейца пройдут ремонтно-восстановительные работы на могиле Александра Матросова в Великих Луках. На эти цели в областном бюджете по поручению Михаила Ведерникова заложено более трёх миллионов рублей, столько же запланировано в городском бюджете. После проведения конкурсных процедур начнутся необходимые работы, как только позволит погода. Участники встречи также обсудили возможности привлечения федерального финансирования для ремонта краеведческого музея Великих Лук и благоустройства прилегающей к нему территории.

Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, попал в действующую армию – в 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Подразделение находилось в резерве, но позже его направили на Псковскую землю.

В конце февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района Псковской области. Подразделение попало под сильный вражеский огонь: три пулемёта находились на укреплённых позициях – в дзотах. Два удалось подавить, но третий продолжал огонь, не давая советским войскам продвинуться вперёд.

В сторону дзота Александр Матросов пополз вместе с рядовым Петром Огурцовым, но подобрался к укреплению один: сослуживца тяжело ранили. Сначала он бросил две гранаты, на время пулемёт замолчал. Как только бойцы поднялись в атаку, снова раздались пулемётные очереди. Тогда юноша поднялся и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника.

Александр Матросов ценою своей жизни помог сослуживцам выполнить боевую задачу, став Героем Советского Союза.