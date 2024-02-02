Пскович стал серебряным призёром международного шахматного турнира

20:02, 02 февраля 2024, ПАИ

Пскович Дмитрий Голубев стал серебряным призёром 22-го Международного турнира по шахматам, который прошёл в Орше, в Белоруссии, с 21 по 28 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

Соревнования собрали более 350 шахматистов из России, Германии, с Украины, из Казахстана, Белоруссии и Эстонии.

Дмитрий Голубев у группе «Д» не проиграл ни одной партии, набрал семь очков и уступил победителю всего пол-очка.

Спортсмен тренируется под руководством 15-летней шахматистки Эвелины Галахановой, которая также принимала участие в турнире в группе «А». Ей удалось набрать пять из девяти возможных очков. Псковичка сумела сыграть вничью с серебряным призёром юношеского чемпионата мира 2023 года Михеем Науменко.

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