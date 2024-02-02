Команда ПсковГУ проходит учебную стажировку под руководством вице-президента НИУ ВШЭ

20:16, 02 февраля 2024, ПАИ

Команда ПсковГУ проходит учебную стажировку на базе Сибирского государственного медицинского университета. Академический руководитель программы «Эффективное управление научно-образовательным подразделением университета» – вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Карелина.

В программе стажировки не только обмен опытом разработки паспортов компетенций, но и выработка единых подходов к определению понятия «пациентоориентированность», критериев и индикаторов его измерения.

В рамках многодневной стратсессии команды СибГМУ, Адыгейского государственного университета и Псковского государственного университета работают над совершенствованием компетентностной модели будущих врачей. Благодаря этому вузовские образовательные программы подготовки медицинских работников после прохождения апробации могут быть дополнены обновлённым перечнем универсальных компетенций.