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Команда ПсковГУ проходит учебную стажировку под руководством вице-президента НИУ ВШЭ 

Команда ПсковГУ проходит учебную стажировку на базе Сибирского государственного медицинского университета. Академический руководитель программы «Эффективное управление научно-образовательным подразделением университета» – вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Карелина.

​Команда ПсковГУ проходит учебную стажировку под руководством вице-президента НИУ ВШЭ. Фото здесь и далее: ПсковГУ

В программе стажировки не только обмен опытом разработки паспортов компетенций, но и выработка единых подходов к определению понятия «пациентоориентированность», критериев и индикаторов его измерения.

В рамках многодневной стратсессии команды СибГМУ, Адыгейского государственного университета и Псковского государственного университета работают над совершенствованием компетентностной модели будущих врачей. Благодаря этому вузовские образовательные программы подготовки медицинских работников после прохождения апробации могут быть дополнены обновлённым перечнем универсальных компетенций.

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