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Культура

Посвящённая 105-летию образования Порховского музея выставка открылась в Пскове

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова открылась выставка, посвящённая 105-летию образования Порховского музея. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Это первая масштабная выставка изделий народного творчества в год десятилетия проекта отдела литературы по культуре и искусству «В музей через библиотеку». Познакомиться с работами порховских мастеров можно в фойе третьего этажа библиотеки.

На выставке представлены изделия, выполненные в древних порховских техниках плетения из болотных трав (Ирина Константинова), из бересты (Виктор Власов) и из лозы (Юрий Ильин). Все мастера были на открытии, лично размещали свои работы в выставочных витринах, рассказывали об особенностях ремёсел и отвечали на вопросы.

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