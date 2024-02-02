Посвящённая 105-летию образования Порховского музея выставка открылась в Пскове

20:34, 02 февраля 2024, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова открылась выставка, посвящённая 105-летию образования Порховского музея. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Это первая масштабная выставка изделий народного творчества в год десятилетия проекта отдела литературы по культуре и искусству «В музей через библиотеку». Познакомиться с работами порховских мастеров можно в фойе третьего этажа библиотеки.

На выставке представлены изделия, выполненные в древних порховских техниках плетения из болотных трав (Ирина Константинова), из бересты (Виктор Власов) и из лозы (Юрий Ильин). Все мастера были на открытии, лично размещали свои работы в выставочных витринах, рассказывали об особенностях ремёсел и отвечали на вопросы.