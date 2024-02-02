Отлетевшее от фуры колесо едва не погубило водителя легковушки в Плюсском районе

21:00, 02 февраля 2024, ПАИ

У фуры с латышскими номерами, которая двигалась в сторону Санкт-Петербурга, отлетело колесо, из-за чего был повреждён легковой автомобиль. ДТП произошло у деревни Заплюсье в Плюсском районе сегодня, 2 февраля. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Пассажиры и водитель легковушки не пострадали.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.