Женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля в Порхове

21:11, 02 февраля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь из Пскова в Дно, допустила наезд на женщину-пешехода. ДТП произошло около автосервиса на улице Старорусской в Порхове сегодня, 2 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Женщина погибла от полученных травм на месте.

Сейчас на месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.