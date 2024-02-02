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Происшествия

Женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля в Порхове

Водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь из Пскова в Дно, допустила наезд на женщину-пешехода. ДТП произошло около автосервиса на улице Старорусской в Порхове сегодня, 2 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

​Женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля в Порхове. Фото здесь и далее: ПАИ

Женщина погибла от полученных травм на месте.

Сейчас на месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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