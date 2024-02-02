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Культура

Презентация сборника стихотворений Людмилы Ивановой состоялась в Новосокольниках

Презентация сборника стихотворений Людмилы Ивановой «Её душа ложится на строку» состоялась в Новосокольниках. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

Презентация сборника стихотворений Людмилы Ивановой состоялась в Новосокольниках. Фото здесь и далее: «Новосокольнический край»

Это первая книга поэта, в которую вошли стихи, написанные в разные годы. Составитель сборника – Галина Мельникова, редактор – Людмила Бухтеева, в оформлении издания использованы работы Лилии Никитиной. Все трое – педагоги.

Сборник состоит из нескольких циклов: «Берегите Русь святую», «Друзьям усатым-полосатым», «Со мной любовь моя», «Клото, Лахесис, Антропос» (в греческой мифологии богини судьбы, управляющие жизнью человека), «С улыбкой», «Отправляюсь в прошлые века...».

«Поэзия Людмилы Ивановой – отражение её самой. Это огромный многоликий мир, где есть место радости и печали, тревогам и надеждам, ожиданию чуда и несбывшимся мечтам. Стихи её просты, доступны и искренни. Они пронизаны светом любви к жизни, к близким и дорогим людям, к родным местам, они учат дорожить каждым мгновением жизни, дарованным Богом», – пишет газета.

На встрече с почитателями поэтического слова Людмила Иванова в презентации «Признание в любви» рассказала о своём творчестве, поделилась воспоминаниями о детстве, большой семье и людях, сыгравших важную роль в её жизни. Гостям вечера представилась уникальная возможность услышать стихотворения и насладиться музыкальными номерами под гитару в авторском исполнении. Каждый участник встречи получил в подарок книгу стихотворений с автографом автора.

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