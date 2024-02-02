Реставрация Пороховых погребов Псковского кремля полностью завершена

22:31, 02 февраля 2024, ПАИ

Полностью завершены ремонтно-реставрационные работы в памятнике архитектуры «Пороховые погреба» Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Работы по созданию проекта ремонтно-реставрационных работ Пороховых погребов начались полтора года назад. Год потребовался на проведение работ. В памятнике федерального значения из архитектурного ансамбля Псковского кремля теперь есть вентиляция, свет, тепло, водопровод, канализация.

Полностью преобразились интерьеры. Они решены в историческом ключе. Заново устроены полы, удалена кафельная плитка, установлены чугунные батареи с декоративным оформлением, аутентичные окна и дверные заполнения, сложная многофункциональная подсветка.

В здании оборудованы все три этажа площадью 800 квадратных метров. Большие помещения могут использоваться для лекций, форумов, мастер-классов, концертов. Сейчас это образцовое историческое пространство, приспособленное для работы Псковской епархии с молодёжью.

Отметим, Пороховые погреба, или Зелейная палата, в кремле, где хранился порох, восстановливались в ХХ веке. Работы не были завершены. Несколько десятилетий памятник стоял заброшенный, с протекающей кровлей, мокрыми стенами, поражёнными грибком.

Летописные известия о палате относятся к 1562 и 1609 годам. Царь Пётр I, готовясь к Северной войне в начале XVIII века, приказал засыпать обветшавшие стены и башни в Пскове и устроить бастионы. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в кремле и других районах города.