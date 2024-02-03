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Акцию «Дети Героев» запустили в Псковской области

Акцию «Дети Героев» запустили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном штабе Комитета семей воинов Отечества.

Акцию «Дети Героев» запустили в Псковской области. Фото предоставлено региональным штабом Комитета семей воинов Отечества

«Предлагаем всем детям из семей защитников Отечества, отмеченных орденами и медалями, сфотографироваться с наградами (можно без лица и фамилий) и прислать историю или рассказ о своём папе или дяде, поздравить с наступающим 23 Февраля, пожелать скорейшей победы нашим бойцам», – отметили в комитете.

Прислать фотографии можно в личном сообщении руководителю регионального штаба Марии Филоновой или уполномоченному комитета по необходимому району.

«Рассказы будут размещены с согласия родителей в федеральных и региональных социальных сетях КСВО. Также при желании можно поддержать акцию в своих личных социальных сетях, разместив фото и историю с хештегами #КСВО60, #КСВО, #детигероев, #своихнебросаем, #мывместе, #ПсковскаяОбласть», – рассказали в комитете.

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