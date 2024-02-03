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Культура

Фестиваль циркового искусства вновь состоится в Пскове

Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» во второй раз пройдёт в Пскове. В этом году событие состоится с 26 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Фестиваль циркового искусства вновь состоится в Пскове. Фото: управление культуры администрации Пскова

Любительские цирковые коллективы также могут принять участие в «Псковском скоморохе». В 2024 году смотр пройдет в следующих номинациях.

«Солисты»

6–10 лет:
– акробатика, ручной эквилибр, каучук;
– воздушная гимнастика;
– жонглирование, эквилибристика, клоунада;
– иллюзионный жанр (манипуляция, иллюзионы реквизитные, трансформация).

11–15 лет:
– акробатика, ручной эквилибр, каучук;
– воздушная гимнастика;
– жонглирование, эквилибристика, клоунада;
– иллюзионный жанр (манипуляция, иллюзионы реквизитные, трансформация).

16 лет и старше:
– акробатика, ручной эквилибр, каучук;
– воздушная гимнастика;
– жонглирование, эквилибристика, клоунада;
– иллюзионный жанр (манипуляция, иллюзионы реквизитные, трансформация).

«Дуэты, трио»

– акробатика, ручной эквилибр, каучук;
– воздушная гимнастика;
– жонглирование, эквилибристика, клоунада;
– иллюзионный жанр (манипуляция, иллюзионы реквизитные, трансформация).

«Группы» (не более 10 человек).

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 10 февраля 2024 года направить анкету-заявку и видеозапись концертной программы или номера на адрес pskov-skomoroh@mail.ru. Требования к видеозаписям и творческим выступлениям опубликованы в положении. Его можно посмотреть по ссылке vk.com/kultyrnipskov?w=wall-216838258_3154.

В этом году мероприятие состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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