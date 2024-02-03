Чемпионат и первенство Псковской области по ММА проходят в Великих Луках

12:50, 03 февраля 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) проходят на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» в Великих Луках сегодня, 3 февраля, сообщает Luki-News.

Продемонстрировать свои силы и побороться за выход на окружные соревнования приехало несколько десятков спортсменов из Пскова и Пыталово. Также в состязаниях принимают участие и великолучане.

Поединки будут проходить в нескольких возрастных категориях: 12–13, 14–15, 16–17, 18–20 лет и старше.