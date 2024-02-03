Межрегиональный турнир по кудо проходит в Пскове

14:10, 03 февраля 2024, ПАИ

Межрегиональный турнир по кудо «День воинской славы России», посвящённый 81-й годовщине победы в Сталинградской битве, проходит в спорткомплексе «Олимп» в Пскове сегодня, 3 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвует около 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской и Ленинградской областей.

Псковскую область в соревнованиях представляют 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор и Порхова.

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