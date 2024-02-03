28 обращений поступило детскому омбудсмену в Псковской области за январь

17:15, 03 февраля 2024, ПАИ

28 обращений поступило уполномоченному по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой за январь 2024 года. Об этом сообщается в группе омбудсмена в соцсети «ВКонтакте».

Из всех обращений 15 было письменных, 3 – по телефону, 10 – в ходе личного приёма.

«Многие вопросы требовали межведомственного участия: установление опеки над племянницей, установление порядка общения с ребёнком, невыплата денежного содержания студенту со статусом ребёнка-сироты, отказ в выдаче сертификата на материнский капитал, отказ в начислении пособий на детей от 8 до 17 лет и другие», – говорится в сообщении.

Ранее стали известны количество и характер детских обращений в 2023 году к детскому омбудсмену.