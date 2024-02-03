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Спорт

Псковичка победила на международных соревнованиях по лёгкой атлетике

Псковичка Наталья Спиридонова стала победительницей международных соревнований по лёгкой атлетике «Русская зима», которые проходят в Москве, сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичка стала победительницей международных соревнований по лёгкой атлетике. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

В соревнованиях приняли участие пять спортсменок, в том числе олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.

Наталья Спиридонова со второй попытки взяла высоту в 1,93 метра. Её соперницы эту планку преодолеть не смогли.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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