Псковичка победила на международных соревнованиях по лёгкой атлетике
Псковичка Наталья Спиридонова стала победительницей международных соревнований по лёгкой атлетике «Русская зима», которые проходят в Москве, сообщает корреспондент ПАИ.
В соревнованиях приняли участие пять спортсменок, в том числе олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.
Наталья Спиридонова со второй попытки взяла высоту в 1,93 метра. Её соперницы эту планку преодолеть не смогли.
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