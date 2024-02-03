Псковичка победила на международных соревнованиях по лёгкой атлетике

16:52, 03 февраля 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова стала победительницей международных соревнований по лёгкой атлетике «Русская зима», которые проходят в Москве, сообщает корреспондент ПАИ.

В соревнованиях приняли участие пять спортсменок, в том числе олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.

Наталья Спиридонова со второй попытки взяла высоту в 1,93 метра. Её соперницы эту планку преодолеть не смогли.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».