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Псков присоединился к Всероссийской тематической встрече памяти «Сталинградская битва»

Тематическая встреча с молодёжью и добровольцами состоялась в рамках чествования годовщины завершения Сталинградской битвы в региональном избирательном штабе в Пскове сегодня, 3 февраля. Мероприятие провели ветераны боевых действий Владимир Воробьёв и Анатолий Мультах, передаёт корреспондент ПАИ.

​Псков присоединился к Всероссийской тематической встрече памяти «Сталинградская битва». Фото здесь и далее: региональный избирательный штаб в Пскове

Основной целью встречи стало сохранение исторической памяти о мужестве воинов Красной армии в переломном сражении Великой Отечественной войны, а также популяризация Дней воинской славы России в молодёжной среде.

В проведении тематической встречи также приняли участие бойцы СВО и доверенные лица.

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв рассказал о Сталинградской битве, её значении в мировой истории. Он напомнил, что летом 1942 года на подступах к Дону и Волге началась невиданная по своему значению, размаху и напряжению битва. 200 дней и ночей Красная армия вела сражение с противником.

«Сталинградская битва, которая изменила историю и переломила ход всей Второй мировой войны, продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой советских войск. Оборонительный этап операции продолжался до 18 ноября 1942 года, а с 19 ноября начался наступательный этап», – сказал Владимир Николаевич.

Участники встречи вместе вспомнили, что центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев курган, с которого можно было просматривать и обстреливать значительную часть города. Эта высота переходила из рук в руки несколько раз. Молодёжь знает, что многие свидетели Сталинградской битвы говорили о том, что героизм стал тогда для советских воинов обыденным делом.

Напомним, в 1965 году Сталинград стал городом‑героем. Медалью «За оборону Сталинграда» было награждено более 700 тысяч участников этой битвы. 2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Сталинградской битве – является сегодня Днём воинской славы России.

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