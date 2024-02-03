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Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма под председательством заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко сегодня, 3 февраля. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма. Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Мероприятие прошло в формате ВКС. Сообщается, что участники заседания обсудили результаты прошедшего года, планы на будущее и новые предлагаемые инструменты развития туризма.

«В нашем регионе благодаря поддержке президента, правительства и профильных ведомств на развитие туриндустрии только в прошлом году было привлечено более 500 млн рублей. Средства пошли на расширение событийной сетки, модернизацию инфраструктуры, строительство новых пляжей и гостиниц. Также в прошлом году мы завершили реализацию мероприятий в рамках создания туристского кластера «Духовные истоки» (всего на эти цели мы получили почти 740 млн рублей», – отметил губернатор.

Глава Псковской области отметил, что благодаря принятым мерам туротрасль динамично развивается. «Если в 2022 году турпоток в регион составил 466 тысяч человек, то в прошлом году – уже почти 505 тыс. ( больше на 8,3 %)», – подчеркнул он.

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