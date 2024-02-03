Печорская лингвистическая гимназия отметила ​105-летний юбилей

21:14, 03 февраля 2024, ПАИ

105-летний юбилей отметила сегодня Печорская лингвистическая гимназия, пишет районная газета «Печорская правда».

Выпускники разных лет собрались в стенах родной школы, чтобы поздравить и вспомнить школьные годы.

Поздравить юбиляров пришли глава округа Валерий Зайцев, председатель Собрания депутатов Владимир Глотко, начальник управления образования Оксана Терентьева, духовный наставник гимназии отец Владимир.

«Учителя всегда готовы разделить со своими учениками все радости и достижения. Они сопереживают вашим неудачам. Приходите чаще в родную школу и не забывайте Печоры», – обратился Валерий Зайцев к выпускникам гимназии.

Организаторами праздника выступил коллектив гимназии. Началось мероприятие с экскурсии по школьным кабинетам, в каждом из которых провели мини-урок.

В кабинете биологии, например, можно было вспомнить, как проходит исследование с помощью микроскопа. В кабинете физики для гостей провели несколько опытов, а в кабинете русского языка – урок истории развития письменности. Все кабинеты гимназии оснащены современным оборудованием.

Ансамбль русской песни «Богатки» и этнографический ансамбль сето «Птенцы» показали своё мастерство в концертной программе.

«У нас богатая история, замечательное настоящее, и, уверена, нас ждёт прекрасное будущее», – подчеркнула директор гимназии Лариса Баранова.