Лучшие работы конкурса «Герои сказок Пушкина...» войдут в экспозицию «Музейной почты» в Бугрово

22:29, 03 февраля 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назвали победителей конкурса самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На суд музейного жюри, в состав которого вошли два профессиональных художника, поступило без малого четыреста работ из многих регионов России, от Череповца до Благовещенска, а также из Республики Беларусь и Арабской Республики Египет.

Как сообщили организаторы конкурса, многие рисунки оказались выполненными очень качественно, талантливо, иногда в редких техниках или с любопытным нестандартным сюжетом, поэтому в отдельных номинациях призовые места пришлось поделить между несколькими участниками.

Полные списки победителей конкурса самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Конкурсы → 2024».

По условиям творческого соревнования, которое в нынешнем году провели в десятый раз, лучшие открытки войдут в состав специальной экспозиции в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово Пушкиногорского района. Не исключено, что наиболее выразительные и яркие работы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».