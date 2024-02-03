Полистовский заповедник приглашает педагогов Псковской области поучаствовать в проведении экоакций

22:57, 03 февраля 2024, ПАИ

Государственный природный заповедник «Полистовский» приглашает педагогов образовательных учреждений Псковской области принять участие в проведении экологических акций и мероприятий. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Ознакомиться с подробностями и анкетой участника, материалами к акциям можно здесь.

Темы акций: в феврале – «Очистим мир», в марте – «Сохраним первоцветы», в апреле – «Природные пожары».

В период с 1 по 20 мая акции будут приурочены к юбилею Полистовского заповедника.

Каждого преподавателя, организовавшего не менее одного из вышеперечисленных мероприятий, наградят благодарственным письмом в электронном виде. Каждому преподавателю, организовавшему все вышеперечисленные мероприятия, будут доставлены грамота и памятные призы, сообщили организаторы.