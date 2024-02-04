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Общество

Всемирный день борьбы против рака отмечается сегодня 

Всемирный день борьбы против рака отмечается сегодня, 4 февраля, сообщает сайт calend.ru.

Впервые день борьбы против рака установили в 2005 году под эгидой Международного противоракового союза. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, напомнить, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

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