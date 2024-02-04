Пятеро псковских военнослужащих погибли в зоне СВО
Ещё пятеро псковских военнослужащих погибли на СВО, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Среди погибших – младший сержант Сергей Соловьёв, гвардии рядовой Максим Александров, гвардии рядовой Александр Ломаев, рядовой Максим Красников и рядовой Алексей Марков.
«Вечная память и вечная слава», – написал Михаил Ведерников. Губернатор принёс соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.
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