Пятеро псковских военнослужащих погибли в зоне СВО

09:31, 04 февраля 2024, ПАИ

Ещё пятеро псковских военнослужащих погибли на СВО, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Среди погибших – младший сержант Сергей Соловьёв, гвардии рядовой Максим Александров, гвардии рядовой Александр Ломаев, рядовой Максим Красников и рядовой Алексей Марков.

«Вечная память и вечная слава», – написал Михаил Ведерников. Губернатор принёс соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.