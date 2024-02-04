В Минздраве рассказали о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства
Рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции, заявил в выступлении на дне здоровья на выставке-форуме «Россия» заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Отслеживание запасов лекарств происходит в режиме реального времени. При этом Сергей Глаголев отметил, что в России после пандемии созданы новые механизмы ускоренного одобрения лекарств, которых было недостаточно в стране.
Ранее сообщалось, что Минздрав отменил обязательную вакцинацию против COVID для медиков и учителей.
В Псковском музее-заповеднике рассказали об освобождении Гдова от немецко-фашистских захватчиков
Итоговое занятие псковской «Дружины» после прохождения программы «Я – доброволец» прошло 3 февраля
Актёр из «Универа» и «Склифосовского» Дмитрий Овчинников скончался в возрасте 50 лет