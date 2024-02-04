В Минздраве рассказали о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства

10:23, 04 февраля 2024, ПАИ

Рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции, заявил в выступлении на дне здоровья на выставке-форуме «Россия» заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Отслеживание запасов лекарств происходит в режиме реального времени. При этом Сергей Глаголев отметил, что в России после пандемии созданы новые механизмы ускоренного одобрения лекарств, которых было недостаточно в стране.

Ранее сообщалось, что Минздрав отменил обязательную вакцинацию против COVID для медиков и учителей.