В Псковском музее-заповеднике рассказали об освобождении Гдова от немецко-фашистских захватчиков
Об освобождении Гдова от немецко-фашистских захватчиков рассказали в Псковском музее-заповеднике к 80-летней годовщине освобождения.
«4 февраля 2024 года исполнилось 80 лет со дня освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков», – говорится в сообщении.
Войска Ленинградского фронта в ходе Ленинградско-Новгородской операции освободили город и железнодорожный узел Гдов. В освобождении города участвовал 40-й партизанский отряд (Стрельников Андрей Ефимович) 9-й Ленинградской партизанской бригады и бойцы 196-й Гатчинской Краснознамённой стрелковой дивизии (генерал-майор Ратов Пётр Филиппович).
В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» и фондах Псковского музея-заповедника есть подборка документов, посвящённых проведению Ленинградско-Новгородской операции зимой 1944 года. В подборке есть фотографии партизан, входящих в освобождённый Гдов.
В Псковском музее-заповеднике рассказали об освобождении Гдова от немецко-фашистских захватчиков
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