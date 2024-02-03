10+ идей для запоминающегося отдыха в Пскове от «ПАИ-Афиша»

12:06, 04 февраля 2024, ПАИ

Астрономическо-геодезический диктант, буккроссинг с Каверинкой или концерт «Хор Турецкого. Лучшее!»: 10+ идей для полезного и запоминающегося отдыха в Пскове.

Неделя подходит к концу – значит, пришло время строить планы на следующую! «ПАИ-Афиша» снова готова поделиться идеями выходного дня и не только. Памятные мероприятия в Пушкиногорье или премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра: как почтить память великого русского поэта – посоветует «ПАИ-Афиша».

День памяти А. С. Пушкина

Что: открытие выставки, лития на могиле поэта, торжественный вечер и концерт памяти А. С. Пушкина.

Где: музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Псковская область, п. Пушкинские Горы, бульвар им. С. Гейченко, д. 1.

Когда: 10 февраля в 12:00 – открытие выставки, в 14:45 – лития, в 16:00 – концерт.

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 10 февраля, в 187-ю годовщину гибели поэта, ждёт гостей на памятные мероприятия.

«Центральным событием этого дня станет лития в Святогорском Свято-Успенском монастыре и церемония возложения цветов к могиле поэта. По традиции здесь прозвучат пушкинские строки в исполнении школьников, сотрудников заповедника и всех желающих», – отмечают организаторы мероприятий. В научно-культурном центре состоится открытие выставки «Мой Пушкин» и концерт «Венок Пушкину» струнного оркестра Luminis Artis.

10 февраля вход на все мероприятия, а также в музеи Пушкинского заповедника для индивидуальных посетителей свободный (экскурсионное обслуживание оплачивается по прейскуранту).

«Пушкин и... Михайловское»

Что: премьерный показ мультфильма в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 10 февраля в 17:00.

Псковичей и гостей города 10 февраля, в день памяти Пушкина, в 17:00 в филармонии ждёт премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова.

Мультсериал посвящён периоду ссылки А. С. Пушкина в родовое имение под Псковом, которая длилась с августа 1824 по сентябрь 1826 года (в этом году исполняется 200 лет прибытия поэта в Михайловское). После бурной светской жизни именно здесь, в Михайловском, у поэта происходит душевное перевоплощение, следствием которого становится творческий прорыв.

«Это хорошее семейное мероприятие для любителей искусства разного возраста. В антракте можно будет сфотографироваться с персонажами мультфильма и посмотреть выставку Игоря Шаймарданова», – отметили организаторы мероприятия.

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Также 8 февраля в 14:00 филармония ждёт гостей на зажигательную детскую программу с симфоническим оркестром «Я танцевать хочу!». В программе произведения И. С. Баха, Г. Форе, А. Дворжака, Ж. Бизе, И. Штрауса, П. Чайковского, А. Маркеса, Х. Родригеса, а также старинные и новейшие танцы. Дирижёр – Алексей Верховен, ведущая – Мария Громова, при участии заслуженного коллектива народного творчества – театра танца «Русские узоры» (художественный руководитель – Ирина Казимир). 6+

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«И от судеб защиты нет»

Что: литературно-музыкальный перформанс.

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5, Малый зал.

Когда: 6 и 8 февраля в 15:00.

6 и 8 февраля в 15:00 в Малом зале Дома офицеров гостей ждут на литературно-музыкальном перформансе «И от судеб защиты нет...».

«Артисты молодёжного театра «Гротеск» предстанут перед зрителем в образах исторических персонажей, окружавших А. С. Пушкина и сыгравших разные роли в его удивительной судьбе. В ходе перформанса зрителю приоткроют завесу тайны гибели поэта, дадут возможность прикоснуться к жемчужинам его творчества», – поясняют организаторы проекта.

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«И с вами снова я»

Что: открытие выставки графики Игоря Шаймарданова.

Где: Центральная городская библиотека, г. Псков, ул. Конная, д. 6.

Когда: 7 февраля в 17:00.

12+

Псковичей и гостей города приглашают на открытие выставки графики и презентацию звучащей книги А. С. Пушкина «…Чувства добрые я лирой пробуждал…», посвящённые 60-летию художника Игоря Шаймарданова.

«В этот вечер мастера поздравят с юбилеем заслуженный артист России Сергей Попков, руководитель отдела спецпроектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова, актёры театра Романа Захарова «Гротеск» и писатель Татьяна Дубровская, которая расскажет свою пушкинскую историю», – отметили в библиотеке.

Концерт рок-группы «Звери»

Что: концерт в рамках юбилейного тура «Звери: 20 лет для тебя!».

Где: Ледовый дворец, Псковский район, дер. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 11.

Когда: 9 февраля в 19:00.

12+

Концерт знаковой рок-группы нулевых «Звери» пройдет в Ледовом дворце в 19:00 9 февраля в рамках юбилейного тура «Звери: 20 лет для тебя!». Именно клип на песню «Для тебя», вышедший на экраны в 2001 году, сделал знаменитыми участников питерского рок-бэнда и его солиста Романа Билыка. Все следующие песни также становились хитами («Просто такая сильная любовь», «Дожди-пистолеты», «Всё, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи»), занимая высшие строчки хит-парадов, а коллектив девять раз удостаивался звания «Лучшая рок-группа» на премии телеканала МУЗ-ТВ.

«Уверены, 9 февраля Ледовый дворец города Пскова станет площадкой ваших лучших воспоминаний! Тех, что появятся на концерте, и тех, которые вы переживёте заново, вспомнив, как влюблялись и путешествовали, взрослели и вдохновлялись под наши песни», – отметил Роман Билык, пригласив на концерт всех псковичей и гостей города.

«Айболит»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, г. Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: 10 февраля в 12:00 и 14:00.

6+

10 февраля в 12:00 и 14:00 Псковский театр кукол ждёт своих маленьких зрителей на спектакль «Айболит», который рассказывает о трудной и самоотверженной профессии врача и о большой родительской любви к заболевшим детям.

«Постановка про маленькую девочку, которая заболела. В ожидании врача папа рассказывает дочке о добром докторе Айболите. В его рассказе главное действующее лицо – это врач, который мало думает о себе и помогает всем и каждому, кто пришёл с болью и недомоганием», – рассказали в театре.

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Также Псковский театр кукол 11 февраля в 12:00 и 14:00 покажет малышам постановку «Чудеса в решете» (3+).

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«И снова поезд…»

Что: спектакль.

Где: креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1б.

Когда: 11 февраля в 19:03.

16+

Креативное пространство «Лофт» 11 февраля в 19:30 ждёт любителей театра на спектакль «И снова поезд…». Он создан группой театрального мастерства при «Лофте» под руководством режиссёра-постановщика Анатолия Кузьмина. В основе постановки семь историй, семь различных судеб, семь героев, которые раскрывают свой «жизненный багаж» в надежде найти ответы на самые важные вопросы о любви, вере и самой жизни.

«Что наша жизнь? Случайное пересечение линий судеб. И иногда той самой точкой встречи с другими или самим собой оказывается вокзал. Сколько искреннего смеха и слёз уже подарили и ещё подарят ему люди. Кому-то он станет другом, кому-то помощником, а кому-то и вовсе молчаливым судьёй! Так и случилось с героями спектакля «И снова поезд…», которые случайным или неслучайным образом в один самый обыкновенный день оказались в одном и том же месте. И вроде каждый из них знает, зачем там оказался и куда отправляется, но...» – приоткрывают сюжетную линию постановщики.

Купить билет можно по ссылке или у администратора «Лофта».

Кроме того, 10 февраля в 13:00 «Лофт» приглашает отлично провести время с любимыми и друзьями на викторине «Love is…». Для этого нужно зарегистрировать свою команду, написав сообщение ведущему квиза Андрею Кузьменко с названием команды и количеством участников.

Учитывая, что впереди 23 Февраля и 8 Марта, «Лофт» подготовил программу «ФЕВРОМАРТ», включающую множество вариантов отличного проведения досуга всем классом. Тут и квесты для класса, и детский квиз, и форд «Актив», и неоновая вечеринка для класса «Звёздный час», и интерактивная игра «Вечериночка», и интеллектуальная игра «Взрыв мозга», и интеллектуальная игра «Краски интеллекта», а также «Мафия». Чтобы подобрать подходящую программу, звоните: +7-921-000-35-54.

«Вдохновение на кончиках пальцев…»

Что: концерт-презентация.

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 9 февраля в 19:00.

Детская школа искусств Пскова в рамках празднования 50-летия заведения приглашает на концерт-презентацию хореографического отделения «Вдохновение на кончиках пальцев…», который состоится 9 февраля в 19:00 на сцене Дома офицеров.

«Гостей вечера ждёт красочная программа, в которую войдут танцы из репертуара хореографического ансамбля «Бусинки» (руководитель Н. Андреева), вокальные номера в исполнении учащихся класса эстрадного вокала школы искусств (преподаватель Г. Соколова) и детской вокальной студии «Позитив» (руководитель Н. Игнатьева)», – рассказали организаторы мероприятия.

Спектакль «Дядя Ваня»

Что: драма.

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 7 и 8 февраля в 19:00.

16+

Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина 7 и 8 февраля в 19:00 приглашает на одну из самых известных пьес мировой драматургии в постановке известного российского театрального режиссёра Павла Зобнина «Дядя Ваня».

«Дядя Ваня» – одна из самых известных пьес мировой драматургии, к которой уже более века обращаются культовые режиссёры и главные российские и мировые театры. Это исследование великим Чеховым драмы человеческой души. На спектакле появится шанс увидеть живого, а не томно-манерного Чехова», – отметили в театре.

Также в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина будут идти следующие спектакли: 6 февраля в 19:00 – «Пиковая дама» (12+), 6, 9 и 10 февраля в 19:00 – «Постой, паровоз!» (18+), 7 и 8 февраля в 19:00 – «Что в конверте?» (6+), 9 и 10 февраля в 19:00 – «Бовари» (18+), 10 и 11 февраля в 11:00 – «Слон и птичка» (6+), 11 февраля в 19:00 – «Мой не мой» (18+). Билеты на все спектакли на эти дни уже проданы.

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«Конец Славы»

Что: романтическая комедия.

Где: кинотеатр «Silver Cinema Псков», дер. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23.

Когда: с 1 февраля.

16+

На этой неделе любителей кино ожидает сразу три премьеры – это комедии «Конец Славы» (Россия, 2024, 16+), «Моя прекрасная свадьба» (США, 2024, 16+) и «Я – медведь» (Россия, 2024, 6+).

Фильм «Конец Славы» рассказывает о зазнавшейся суперзвезде – актёре Славе (Павел Деревянко), который в одночасье теряет всё – карьеру, контракты, деньги, семью и популярность. Но герой не сдаётся и вместе со своим агентом (Сергей Чирков) придумывает опасную авантюру – похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать всё с чистого листа. Купить билет: www.silvercinema.ru/pskov.

Астрономическо-геодезический диктант

Что: научно-просветительский проект.

Где: Планетарий, ул. Советская, д. 64а.

Когда: 10 февраля в 12:00.

10+

10 февраля в 12:00 в Псковском планетарии по случаю 50-летия с начала его деятельности пройдёт день открытых дверей! Учреждение предлагает весело и с пользой отметить вместе с ним праздник и принять участие в астрономо-геодезическом диктанте.

«Участникам диктанта будет предложено ответить на несколько вопросов, которые не потребуют каких-то специфических знаний. После прохождения диктанта все участники, указавшие при регистрации свои Ф. И. О. и email, получат электронный сертификат участника с указанием количества набранных баллов. Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит пригласительный на двух человек на любой сеанс нашего планетария и небольшой дополнительный сувенир на память», – отметили в планетарии.

Чтобы принять участие в диктанте, необходимо зарегистрироваться.

Также в этот день в 13:00 посетителей приглашают на п/ф «Космическая история России» (6+), а в 14:00 – на п/ф «Солнце и жизнь Земли + звёзды» (11+).

7 февраля в 17:00 гостей планетария ждут на «Космическую азбуку» (6-10 лет), 8 февраля в 17600 – на п/ф «Два стёклышка. Удивительный телескоп и Теряя звёзды + звёзды» (10+).

«Хор Турецкого. Лучшее!»

Что: новая концертная программа.

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 11 февраля в 18:00.

0+

11 февраля в 18:00 в Большом концертном зале филармонии музыкальный холдинг народного артиста России Михаила Турецкого представит новую программу «Хор Турецкого. Лучшее». В неё войдут номера-легенды из концертных программ разных лет, а также блестящее собрание хитов разных жанров и стилей.

«Мы можем исполнить любую музыку, которая есть в природе. Но точно знаем благодаря огромному количеству концертов и опыту, какая из них понравится зрителю. Сегодня мы собрали программу-любовь, программу – подарок нашим поклонникам, которая будет интересна всем», – отметил Михаил Турецкий.

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«Дарите книги с любовью»

Что: восьмая общероссийская акция книгодарения.

Где: Библиотека им. В. Каверина, г. Псков, ул. Октябрьский проспект, 7а.

Когда: 12–18 февраля.

Каверинка приглашает псковичей принять участие в восьмой всероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

«В этот день люди делятся книжными подарками с друзьями, родными, а также передают книги в библиотеки, детские дома, школы, благотворительные организации. Мы приглашаем к участию в акции жителей и гостей города: если у вас дома есть книги, которые вы или ваши дети уже прочитали, подарите им вторую жизнь, отдав в библиотеку», – отметили организаторы акции.

Книги можно приносить в Каверинку, акция продлится с 12 по 18 февраля.

Справки по телефону 29-03-38.

«Звон серебра и песни народа сето»

Что: интерактивная программа наследия народов сето.

Где: Музей истории города Печоры, г. Печоры, ул. Международная, 6.

Когда: по субботам по предварительным заявкам для групп посетителей.

Музей истории города Печоры приглашает гостей на интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето», посвящённую уникальному культурному наследию этого народа, которое находится под охраной ЮНЕСКО.

«В ходе экскурсии вы посетите зал Музея истории города Печоры, посвящённый культуре сето, узнаете об истории и особенностях этого народа», – отмечают организаторы программы.

Запись на программу по телефону (+7 811-48) 2-30-77.

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