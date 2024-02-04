В Гдове прошёл митинг, посвящённый годовщине освобождения района

14:29, 04 февраля 2024, ПАИ

Митинг, посвящённый 80-й годовщине освобождения Гдовского района от немецко-фашистских захватчиков, прошёл в Гдове, сообщает газета «Гдовская заря».

На митинге выступил глава района Алексей Васильев, который напомнил, что гдовичи с первых дней войны встали на защиту родного края. «Мы с честью должны хранить эту память о героях того времени. Не зря в прошлом году Гдовскому району присвоено звание «Край партизанской славы». Низкий поклон всем, кто освободил наш город тогда, в феврале 1944 года», – во время своего выступления отметил глава Гдовского района Алексей Васильев.

Приветственный адрес губернатора Псковской области зачитала заместитель председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Татьяна Яковлева.

На мероприятии прошла минута молчания, а потом все присутствующие смогли возложить цветы и венки к обелискам, находящимся на территории мемориального комплекса.