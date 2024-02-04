В России может подорожать съёмное жильё

15:25, 04 февраля 2024, ПАИ

В России могут подорожать съёмные квартиры к весне, сообщает «Российская газета».

Связано это с тем, что число активных объявлений об аренде квартир в российских городах резко сократилось. К началу 2024 года их насчитывалось лишь 44 тыс., что почти вдвое ниже уровня трёх предыдущих лет.

Снять студию в крупном городе стало дороже, чем однокомнатную квартиру. В среднем по стране аренда студии стоит 34 тысяч рублей в месяц, а однокомнатной квартиры — 31 тысячу. Вероятно, это объясняется тем, что студии находятся преимущественно в относительно новых домах — раньше квартиры такого типа не строили.

Доходность аренды также возросла и вернулась к значениям 2021 года: арендодатель может получать 5-7 % от стоимости жилья в год, не учитывая долгосрочный прирост стоимости недвижимости.